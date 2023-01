A margine del sorteggio delle Final Four di Nations League, Wesley Sneijder ha usato parole dure nei confronti dell'Inter per la gestione del caso di Milan Skriniar: "Quando non c'è un buon management, è difficile controllare tutto. In campo è facile, fuori è difficile ma è l'aspetto più importante. Non è possibile che i giocatori dicano di volere andare via, specie in questo momento. Bisogna gestire queste situazioni e tenerle sotto controllo. L'Inter ha un'ottima squadra, quindi questo non sarà un problema; ma ce ne saranno degli altri. Deve esserci una persona adesso che dica: 'Basta, pensiamo a fare un bel calcio e a vincere'. Niente di più".