Nel giorno del suo debutto con la maglia dell'Italia Under 19, Cesare Casadei ha subito timbrato il cartellino siglando la rete del definitivo 4-0 col quale gli Azzurrini hanno steso la Finlandia a Helsinki. A fine partita, il talento della Primavera dell'Inter esprime così la sua felicità: "Una grandissima emozione, ma sono soprattutto contento per la vittoria della squadra. E adesso ce la andremo a giocare con il Belgio, daremo tutto quello che abbiamo per conquistare il passaggio alle finali dell’Europeo".