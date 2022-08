"Io spero che l'accordo non sia lontano perché in un modo o nell'altro dobbiamo definire e a breve inizia il campionato. Stiamo parlando con il Napoli da un po' di giorni, dobbiamo arrivare alla conclusione, vedremo un po' cosa riusciremo a fare con loro". Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, intervistato da Sportmediaset, ha parlato di Giacomo Raspadori, attaccante neroverde per il quale è in corso una trattativa in uscita alla quale è strettamente legata quella in entrata legata ad Andrea Pinamonti. "La distanza importante? Sì, ma dipende dal punto di vista. Noi siamo nella situazione in cui terremmo il giocatore volentieri - continua -, ma lui vuole andare in un grande club e cercheremo di dargli queta possibilità ma se ci sono le condizioni che noi consideriamo congrue. Non è una trattativa facile ma in ogni caso c'è un tempo in cui dobbiamo chiudere, che sarà nei primissimi giorni di questa settimana".

Vi hanno proposto contropartite tecniche che vi interessano?

"Ci sono state fatte proposte con contropartite tecniche ma non siamo interessati anche perché nel momento in cui dovesse andar via Raspadori dovremmo sostituirlo con un giocatore che ha caratteristiche simili e nello stesso ruolo".