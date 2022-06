L’allenatore Fabio Capello è stato intervistato oggi dal Messaggero a margine della Biennale di Venezia. È stata l’occasione per dire la sua sul ritorno a Milano di Romelu Lukaku dopo la passata stagione trascorsa al Chelsea: “Lukaku è un ottimo colpo perché in Italia nessuno riesce a marcarlo per lo strapotere fisico. Di Dybala non parlo per una ragione semplice: commento i fatti, non le voci", ha concluso.