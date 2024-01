Pensavamo di averle viste tutte, ma quanto avvenuto quest'oggi a San Siro supera i limiti del film surreale alla Luis Bunuel. L'Inter si laurea campione d'inverno battendo per 2-1 il Verona, ma lo fa al termine di un match che dire che ha dell'incredibile è davvero poco. Un match dove i nerazzurri, come detto, non hanno brillato: il gol di Lautaro Martinez al 13esimo è una folgore in mezzo ad un match dove la squadra di Simone Inzaghi non è stata lucida, non ha saputo colpire l'avversario mandandolo al tappeto sbagliando parecchio e alla fine è stata punita dal gol del neo entrato Thomas Henry. Sembra finita qui, e invece... E invece arriva un recupero che rimarrà agli annali, fra occasioni sprecate da Marko Arnautovic, il gol vittoria firmato da Davide Frattesi al 93esimo, un incredibile calcio di rigore a tempo ormai scaduto assegnato al Verona e fallito dallo stesso Henry, in tutto in praticamente un supplementare al termine del quale San Siro esplode dopo l'ennesima botta di adrenalina. Inizio di anno di sofferenza piena, ma stavolta alla lunga l'hanno spuntata i nerazzurri.

IL TABELLINO

INTER-HELLAS VERONA 2-1

MARCATORI: 13' Lautaro Martinez (I), 74' Henry (V), 93' Frattesi (I)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (83' 70 Sanchez), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (61' 36 Darmian), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (83' 16 Frattesi), 30 Carlos Augusto (72' 32 Dimarco); 9 Thuram (72' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 21 Asllani, 31 Bisseck.

Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA: 1 Montipò; 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 23 Magnani, 3 Doig (73' 32 Cabal); 33 Duda, 31 Suslov (91' 37 Charlys); 26 Ngonge (87' 17 Kallon), 90 Folorunsho,77 Mboula (46' 8 Lazovic); 11 Djuric (73' 9 Henry).

In panchina: 22 Berardi, 34 Perilli, 2 Amione, 5 Faraoni, 13 Cruz, 18 Hongla, 25 Serdar, 99 Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: L. Rossi - Cipressa. Quarto ufficiale: Gualtieri. VAR: Nasca. Assistente VAR: Di Vuolo.

Note

Spettatori: 71.691

Espulso: Lazovic al 95esimo

Ammoniti: Coppola (V), Lazovic (V)

Corner: 8-0

Recupero: 1°T 1', 2°T 13'.

103' - FINALMENTE FISCHIA FABBRI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! AL TERMINE DI UN RECUPERO ASSURDO, L'INTER BATTE 2-1 IL VERONA E SI LAUREA CAMPIONE D'INVERNO!!!

102' - Partita interminabile, prova la conclusione dalla distanza Calhanoglu

101' - Dal dischetto va Henry... PALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Il belga stampa sul legno il pareggio

100' - Incredibile, calcio di rigore per il Verona! Fabbri punisce un intervento in area nerazzurra di Darmian su Magnani.

99' - Un altro controllo VAR, stavolta Fabbri va all'on field review a partita pienamente finta.

97' - Montipò si getta in avanti e lascia la porta sguarnita, Barella parte in contropiede due contro zero con Sanchez. L'esterno serve il cileno che però si fa anticipare a porta sguarnta.

96' - Espulso Lazovic per proteste

IL GOL DI FRATTESI: Azione confusissima, risolta dal numero 16 con un colpo da distanza ravvicinata che non lascia scampo a Montipò.

94' - Attenzione, controllo VAR in corso. Tutto regolare!

93' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!

92' - Acerbi alza lapalla sull'uscita di Montipò, Arnautovic sbaglia completamente l'intervento di testa.

91' - Saranno cinque i minuti di recupero. Nel Verona Charlys dentro per Suslov.

90' - Azione d'attacco dell'Inter fermata da Fabbri per fallo di Arnautovic a metà campo.

90' - Partita agli sgoccioli, si attende solo la segnalazione del recupero.

88' - Ancora Lautaro di testa, palla comoda per Montipò.

87' - Baroni effettua un nuovo cambio: Ngonge sostituito da Kallon.

86' - Dimarco sbaglia l'appoggio per Calhanoglu, San Siro mugugna.

84' - Giocatore del Verona a terra, Fabbri ferma il gioco tra le proteste nerazzurre.

83' - Ultimi cambi per l'Inter: fuori Mkhitaryan per Frattes, Sanchez rileva Pavard.

82' - Calhanoglu mette il pallone in mezzo dove Lautaro di testa non impensierisce Montipò.

79' - Arnautovic toglie il gol a Dimarco! Sulla linea di porta, l'austriaco riesce a intromettersi sulla punizione del compagno cacciando oltre la linea un pallone destinato a entrare.

78' - Poco dopo, ammonito anche Lazovic per fallo su Barella.

77' - Lautaro viene atterrato da Coppola, che si prende il primo giallo del match.

74' - Pareggio del Verona con Henry! Appena entrato l'attaccante gialloblu beffa Acerbi e deposita alle spalle di Sommer.

73' - Cambio anche per il Verona: Henry e Cabal prendono il posto di Djuric e Doig

72' - Arnautovic prende il posto di Thuram, Carlos Augusto lascia il posto a Dimarco.

71' - Pronti a entrare Dimarco e Arnautovic.

70' - Mani di Thuram, Fabbri ferma un'azione nerazzurra.

68' - Carlos Augusto manda alto di testa su corner, nell'elevazione il brasiliano perde lo scarpino.

66' - Calhanoglu! Appoggio di Lautaro per il turco che prova il fendente appena fuori area, palla che finisce non lontana dalla porta.

63' - Calhanoglu atterra Suslov, Fabbri fischia. E probabilmente salva il turco dall'ammonizione.

61' - Primo cambio per l'Inter: esce proprio Dumfries, rimpiazzato da Darmian.

60' - Calhanoglu prova a lanciare Dumfries in profondità, pallone controllato dagli scaligeri.

59' - Thuram vola sul cross di Pavard e impatta di testa, senza inquadrare la porta.

57' - Cross di Dumfries che si trasforma in un tiro controllato da Montipò.

55' - Fabbri fischia fallo contro Lautaro Martinez, che ha qualcosa da ridire.

53' - Doig strappa palla a Dumfries, nerazzurri in inferiorità numerica sul contropiede. Djuric però non approfitta colpendo male il pallone.

50' - Fuorigioco confermato, si resta 1-0.

48' - Lautaro trova il gol del 2-0, ma Fabbri ferma per fuorigioco. Controllo VAR in corso

47' - Tiro dalla distanza di Suslov che Sommer accompagna con lo sguardo fuori dal campo.

46' - Cambio per il Verona: Lazovic rileva Mboula.

----

13.32 - Tocca all'Inter il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

13.31 - Le squadre tornano in campo per il secondo tempo.

----

46' pt - Fischia Fabbri, fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Verona grazie al gol di Lautaro.

46' pt - Un solo minuto di recupero.

45' - Cross troppo lungo per Mboula, palla che finisce sul fondo.

41' - Cross troppo potente di Carlos Augusto, Lautaro non può mai arrivare sul pallone.

40' - Momento di gestione dell'Inter, che giostra palla dalle parti di Sommer.

37' - Bastoni arriva sulla punizione di Calhanoglu, colpo di testa a lato. Forse il difensore toglie palla a Lautaro in posizione più favorevole.

36' - Thuram si inventa un altro numero col tacco a servire Barella, che però non riesce ad arrivare sulla sfera.

35' - Duda si ritrova improvvisamente davanti un'autostrada, ma sbaglia clamorosamente l'appoggio per un compagno per poi imprecare.

32' - Thuram si improvvisa Weah, prende palla davanti alla propria area e vola verso la porta avversaria, fermato al limite da Tchatchoua.

31' - Buon pallone in avanti che coglie di sorpresa Thuram, beccato in fuorigioco.

27' - Azione di potenza dell'Inter innescata da Dumfries, palla pregevole non sfruttata da Carlos Augusto prima e Mkhitaryan poi.

26' - Djuric arriva di testa sul cross da destra, palla facile da bloccare per Sommer.

25' - Riscaldamento in corso per Matteo Darmian, Dumfries probabilmente rimane da monitorare.

22' - Da una palla intercettata nella propria metà campo il Verona riparte, tiro di Ngonge ribattuto da Carlos Augusto.

21' - Dumfries prova a stringere i denti e torna in campo.

20' - Dumfries a terra, l'olandese ha accusato un colpo subito da Folorunsho.

16' - Punizione dalla destra per il Verona, controllata bene da Sommer che blocca e rilancia l'Inter. Calhanoglu trova un calcio d'angolo sul ribaltamento.

IL GOL DI LAUTARO: Sponda bellissima di Thuram che con la punta del piede serve Mkhitaryan che si lancia in avanti e imbecca il Toro davanti a Montipò. Impossibile sbagliare per il capitano.

13' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAUUUUUUUUTAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

11' - Folorunsho atterra Barella sotto gli occhi di Fabbri, che redarguisce l'ex Bari.

9' - Scossa Inter con Carlos Augusto che prima prova a chiudere un uno-due con Lautaro, poi guadagna un corner.

7' - Colpo di testa di Tchatchoua sulla punizine di Calhanoglu, primo corner del match.

6' - Brutto lancio di Calhanoglu per Carlos Augusto, palla in fallo laterale.

5' - Mboula scappa via ad un Acerbi che appare un po' incerto, cross per nessuno e palla a Sommer.

3' - Sommer chiude da hockeista: conclusione ravvicinata di Suslov e respinta di riflesso del portiere elvetico con le gambe.

1' - Uscita di Sommer al limite dell'area con i piedi per evitare guai su un lancio per Folorunsho.

---

12.30 - Fabbri fischia l'inizio del match, primo pallone per gli ospiti: PARTITI!

12.27 - Squadre in campo per il saluto al pubblico. Coreorgrafia della Nord dedicata al ricordo di Dede, tifoso scomparso nel 2018 durante gli scontri con gli ultras del Napoli.

12.15 - Warm-up completato, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio per Inter-Verona.

----

