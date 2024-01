Un'Inter al piccolo trotto riesce a concludere i primi 45 minuti contro il Verona al Meazza in vantaggio per 1-0. I nerazzurri non mostrano grande reattività e soffrono l'avvio volenteroso degli ospiti, per nulla intimoriti dalla cornice di pubblico come sempre spettacolare. I ragazzi di Marco Baroni mantengono il pallino del gioco, sfiorando la rete con Tomas Suslov e concedendo solo rapide ripartenze agli avversari. Un atteggiamento propositivo che però costa caro al 13' quando dopo uno scambio tra Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan il pallone viene servito al liberissimo Lautaro Martinez che inaugura con il 16esimo gol in campionato il 2024.

L'Inter comunque non mostra grande brillantezza soprattutto in alcuni elementi che sembrano sotto ritmo e commettono qualche errore, ma il Verona non riesce ad approfittarne e anzi rischia altre due volte sull'incursione di Thuram e su un colpo di testa impreciso di Alessandro Bastoni.