Dopo fomentatissimo derby d'Italia, valido per la gara d'andata di Coppa Italia, e prima di pensare al Benfica, l'Inter deve già tornare a concentrarsi sul campionato per mettere una pezza ai tanti strafalcioni commessi durante l'anno e spezzare il recente periodo nero che la vede quarta in classifica dopo un filotto di 3 ko consecutivi. Ad attendere la squadra di Inzaghi è la Salernitana di Paulo Sousa, contro la quale i nerazzurri andranno in campo domani alle 17. Proprio per la trasferta all'Arechi, in vista della gara contro il Benfica, il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe lasciare a rifiatare Lautaro Martinez. Per quanto concerne le convocazioni, non partiranno Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar, che continuano a lavorare nella speranza di recuperare. Il turco procede nel modo giusto e rimangono intatte le speranze di vederlo a Lisbona in Champions League, anche se saremo proprio al limite.