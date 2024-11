Un risultato che rispecchia comunque il valore delle due squadre, che si sono battute a viso aperto trovando un gol a testa e sciupando alcune occasioni importanti. Soprattutto l'Inter, che ha gettato al vento l'occasione per portarsi a casa i tre punti nella maniera che nessuno si aspettava: un rigore (dubbio, va riconosciuto) sbagliato da Hakan Calhanoglu, che a fine primo tempo aveva trovato il gol del pareggio dopo l'iniziale vantaggio del Napoli firmato da Scott McTominay, ma poi stampa sul palo quella che è solitamente la specialità della casa e non riesce a indirizzare un match che nel complesso esprime un verdetto che magari sta più stretto alla squadra di Simone Inzaghi, ancora una volta fermata in un big match. Pareggio che però ora causa un incredibile affollamento in vetta, con quattro squadre a 25 punti dietro il Napoli tra le quali proprio i nerazzurri e la Juve subito dietro a 24. Sarà un campionato che ne farà ancora vedere delle belle, la sosta è quasi un peccato mortale...

IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 1-1

MARCATORI: 23' McTominay (N), 43' Calhanoglu (I)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (89' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (82' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (82' 36 Darmian); 9 Thuram (82' 99 Taremi), 10 Lautaro Martinez (89' 8 Arnautovic).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 42 Palacios.

Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI: 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno, 17 Olivera; 99 Anguissa, 6 Gilmour (6' 68 Lobotka), 8 McTominay; 21 Politano (84' 26 Ngonge), 11 Lukaku (76' 18 Simeone), 77 Kvaratskhelia.

In panchina: 14 Contini, 25 Caprile, 5 Jesus, 7 Neres, 16 Marin, 23 Zerbin, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola, 81 Raspadori.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Marini. Assistenti: Giallatini - Colarossi. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Spettatori: 72.951

Ammoniti: Inzaghi (I), Dumfries (I)

Corner: 5-2

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

94' - Fischia Mariani, rien ne va plus a San Siro! Inter e Napoli chiudono sull'1-1 una partita molto intensa, che ora causa un vero ingorgo in cima alla classifica.

94' - Simeone, clamorosa occasione per il 2-1! Palla filtrante di Ngonge che beffa Darmian e mette in mezzo dove il Cholito ha tra i piedi il match point che però spara alle stelle.

93' - Possesso palla del Napoli nella metà campo Inter. Poi errore di Ngonge che regala rimessa all'Inter.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero. Fallo in attacco dell'Inter, Conte invita ad abbassare i ritmi.

89' - Proprio Lautaro esce, sostituito da Arnautovic. Dentro anche De Vrij per Bastoni.

87' - Serata negativa per Lautaro, che non controlla bene un pallone regalando rimessa al Napoli.

84' - Nel Napoli, Ngonge rileva Politano.

83' - Lautaro svetta su Di Lorenzo ma trova la respinta di Meret. L'azione era comunque vana per fuorigioco.

82' - Arrivano i cambi: Thuram esce per Taremi, Calhanoglu viene rilevato da Zielinski e Darmian prende il posto di Dimarco.

80' - Scontro Dumfries-Politano, giallo per l'olandese.

80' - Rischia Sommer che manda palla a Kvaratskhelia, fermato da Dumfries in modo irregolare. Punizione dello stesso georgiano parata dall'elvetico.

79' - Inzaghi ha pronti tre cambi, tra cui il fresco ex Zielinski.

78' - Occasione ghiotta per l'Inter: Barella riceve appena fuori area, finta col destro e calcia col sinistro trovando la respinta di Meret.

76' - Finisce la partita di Lukaku, subissato dai fischi: dentro Simeone.

75' - Napoli che attacca a spron battuto: Anguissa mette in mezzo, Kvaratskhelia di testa non inquadra la porta.

74' - Dal dischetto va Calhanoglu... PALO! Palla troppo angolata che colpisce il legno, primo errore dopo 19 tiri segnati.

72' - Calcio di rigore per l'Inter! Anguissa affossa Dumfries che si stava involando su un pallone.

71' - Altra manovra avvolgente dell'Inter, Dimarco guadagna un nuovo corner.

68' - Appoggio di Thuram per Dimarco che calcia col sinistro, tiro centrale sul quale Meret è attento.

66' - Kvaratskhelia si invola in avanti, poi però viene ingannato dal movimento di Politano lanciando nel vuoto un cross.

65' - Bisticcio tra Thuram, McTominay e Rrahmani nel contendersi un pallone davanti a Meret, che poi blocca.

64' - Momento un po' di stanca, ora è l'Inter che manovra.

60' - Si rivede per il Napoli Lobotka, che prende il posto di Gilmour.

57' - Thuram ruba palla a Gilmour e va in contropiede, ma esita nel puntare Buongiorno che lo anticipa in modo pulito. Il francese si fa anche male, ma poi si rialza.

55' - Cartellino giallo per Inzaghi: Mariani punisce le proteste per un fallo fischiato a Bastoni.

54' - Acerbi come un leone strappa palla a Lukaku, che recrimina per un fallo ai suoi danni.

52' - Dimarco scheggia il palo esterno. Piomba l'esterno su un pallone vagante e calcia di prima intenzione, palla che colpisce la base del legno.

52' - Problemi per Buongiorno, soccorso a bordocampo.

50' - Dimarco strappa palla ad un avversario, ma Mariani fischia fallo tra le proteste di Inzaghi. Poco prima, Lautaro è stato atterrato in area ma lì l'arbitro di Aprilia non ha ravvisato estremi per intervenire.

49' - Dumfries lancia Lautaro che probabilmente controlla male il pallone, consentendo ad Olivera di recuperare e guadagnare anche rinvio dal fondo.

48' - Politano mette in mezzo, Acerbi spazza ma la palla torna al Napoli.

----

21.51 - Calcio d'inizio del secondo tempo per il Napoli: PARTITI!

21.49 - Arnautovic chiacchiera con Eto'o prima di riprendere posto in panchina.

21.46 - Arriva il dato degli spettatori: sono 72.951 i presenti questa sera a San Siro.

HALFTIME REPORT - Non aveva per nulla brillato fino a quel momento, anzi per due volte ha compiuto due errori per lui inusuali finendo col servire l'ex compagno Lukaku. Ma ad Hakan Calhanoglu basta una palla di quelle giuste per trovare la gemma dalla distanza che abbatte la resistenza di Alex Meret e permettere all'Inter di chiudere in parità un primo tempo difficile, dove dopo un buon inizio ha patito il gol del vantaggio di Scott McTominay trovando qualche difficoltà nel costruire in avanti e anzi rischiando anche di capitolare nuovamente. Ma proprio quando il Napoli sembrava in controllo, è arrivato Calha...

-----

46' pt - Mariani fischia la fine del primo tempo: Inter e Napoli vanno a riposo sull'1-1

46' pt - Un minuto di recupero. Rischia Dimarco, Acerbi neutralizza il cross di Anguissa.

IL GOL DI CALHANOGLU: Il turco riceve palla lontano dall'area, prende la mira e scarica un missile terra aria sul quale Meret, che pure la sfiora, non può fare nulla. Palla all'angolino e gol del pareggio.

43' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAANNNN CAAAAAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOOOOGLLUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

40' - Acerbi questa volta è protagonista dall'altra parte del campo: tiro a botta sicura su assist di Barella, ma Meret respinge coi piedi.

38' - Ancora palla pericolosa per Kvaratskhelia che lancia Anguissa, la cui palla in mezzo è anticipata da Bastoni.

36' - Acerbi evita all'Inter un harakiri pazzesco. Calhanoglu serve ancora una volta palla a Lukaku, che poi prova il lancio per Kvaratskhelia anticipato dal difensore nerazzurro. Che poi sfoga la sua rabbia per l'errore.

33' - Pavard consente a Lukaku di ricevere palla e innescare un'azione potenzialmente pericolosa, anche se il belga era in fuorigioco.

31' - Brutto intervento su Barella da parte di McTominay.

28' - Barella guadagna il fondo e mette in mezzo, Lautaro prova il tiro al volo ma calcia l'aria.

27' - Tira Calhanoglu, palla sulla barriera.

25' - Calcio di punizione pericoloso per l'Inter, per fallo di Rrahmani su Thuram. Napoli che protesta per un intervento di Mkhitaryan non sanzionato.

23' - McTominay porta in vantaggio il Napoli! Schema su corner che frutta all'ex Manchester United il più facile dei tiri, conclusione da zero metri su tocco di Rrahmani e Sommer battuto.

21' - Barella prova un tiro improvviso cercando di sorprendere Meret, palla che sibila sul palo di destra del portiere partenopeo.

19' - Calhanoglu serve inavvertitamente Lukaku, che si ritrova uno contro cinque e viene fermato in modo regolare.

18' - Bastoni interviene in modo impetuoso su Rrahmani, il Napoli chiede un giallo.

17' - Buongiorno, intervento che vale come un gol. Pavard viene servito da Dumfries e arriva in area, ma prima del tiro il francese viene bloccato dal nazionale azzurro. Poco dopo, Barella alla perfezione chiude su Kvaratskhelia.

15' - Kvaratskhelia pericoloso. Sponda di Lukaku per Anguissa bravo a lanciare il georgiano che semina Pavard poi calcia troppo centrale, Sommer para in due tempi.

13' - Intervento aggressivo di Calhanoglu su McTominay, fischia Mariani.

12' - Nerazzurri che giostrano palla nella propria area, Sommer studia la situazione.

11' - Anche Samuel Eto'o è seduto sulle poltroncine a bordocampo per godersi la partita.

10' - Mkhitaryan a terra per qualche istante dopo uno scontro con Anguissa, l'Inter mette palla fuori.

8' - Calhanoglu prova la botta dalla distanza, trovando una deviazione in corner.

8' - Meret ha qualche problema nel controllare un pallone, ma poi riesce a servire Olivera.

6' - Dimarco appoggia per Mkhitaryan che mette in mezzo, Meret blocca in presa alta ma era tutto fermo per fuorigioco.

4' - Olivera tampona Dumfries mandandolo a terra, l'uruguayano era di spalle.

3' - Ora è l'Inter a manovrare nella metà campo partenopea.

1' - Subito Kvaratkshelia aggressivo su Pavard, che rimane a terra dopo essersi fatto soffiare palla.

----

20.46 - L'Inter batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Di Lorenzo arrivano davanti a Mariani per il sorteggio.

20.43 - Inter e Napoli guadagnano il centro del campo per il prepartita. Lukaku subito beccato con dei cori pesanti.

20.42 - Squadre nel tunnel, pronte a entrare in campo.

20.31 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi, con le riserve nerazzurre che si sono inrattenute qualche istante in più. Fra poco sarà calcio d'inizio a San Siro.

----

