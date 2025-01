Mentre l'Inter aspetta per domani un segnale dal Torino, come vi abbiamo raccontato in giornata (RILEGGI QUI), entra in scena una nuova concorrente per Tajon Buchanan, l'esterno canadese ormai in uscita dai nerazzurri per provare a trovare maggiore continuità di impiego. Si tratta del 'solito' Monza: secondo Gianlucadimarzio.com, infatti, i brianzoli, coi quali l'Inter ha anche in piedi il discorso legato a Tomas Palacios, hanno mostrato interesse anche per l'ex Brugge.

I nerazzurri vorrebbero che il giocatore rimanesse in Serie A per testarsi nel campionato italiano, ma anche dall'estero si registrano interessi importanti: dopo che nei giorni scorsi era circolato il nome dell'Ajax, adesso a fare un pensierino su Buchanan c'è anche il Villarreal, formazione della Liga spagnola.

