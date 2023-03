Non fa in tempo Simone Inzaghi a esultare per i rientri di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco che ora deve guardare con apprensione a quanto è avvenuto a Bursa, dove Hakan Calhanoglu ha dovuto abbandonare il match tra Turchia e Croazia per un problema muscolare: poco prima del quarantesimo minuto di gioco, il centrocampista nerazzurro ha iniziato ad avvertire dolore intorno alla zona inguinale ed è stato costretto a uscire, con la sua squadra sotto per 1-0 per via del gol di Mateo Kovacic. Al suo posto è entrato Ismail Yuksek.