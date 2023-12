Seconda esclusione di fila dalla lista dei convocati del Bruges per Tajon Buchanan, obiettivo di mercato dell'Inter per gennaio. Il laterale canadese, individuato dalla dirigenza e da Simone Inzaghi come l'elemento giusto per sostituire Juan Cuadrado, salterà l'ultima del 2023 con la sua squadra, che domani ospiterà l'Union Saint-Gilloise per la 20esima giornata di Pro League. "Non so cosa stia succedendo intorno a TJ, questa è una cosa che non posso controllare - aveva ammesso in conferenza stampa il tecnico Ronny Deila quattro giorni fa -. Lui è ancora qui e questa è la cosa più importante in questo momento. Lui è uno di noi".

