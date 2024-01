Inizierà domani l'avventura di Gabriel Brazao con il Santos. Il club Santista attende infatti nelle prossime ore l'arrivo del portiere 23enne, che dopo aver ottenuto la risoluzione contrattuale con l'Inter raggiungerà il suo Paese per mettere la firma sul contratto che lo legherà al Peixe fino al 2026 (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Lo rivela GloboEsporte, che offre anche qualche ulteriore dettaglio sull'operazione: il Santos manterrà il 70% dei diritti economici del giocatore e anche l'Inter manterrà una parte al fine di ottenere una percentuale in caso di una futura trattativa.

Secondo Marcos Leite, agente del portiere, questa transazione è stata effettuata senza alcun costo per il Santos. L'acquisto di Brazão dovrebbe essere l'ultimo del nutrito pacchetto di rinforzi del club dello stato di Sao Paulo per il 2024: sono infatti ben 14 i giocatori nuovi messi a disposizione dell'allenatore Fábio Carille per il prossimo campionato di Serie B brasiliana. Proprio lui ha suggerito ai dirigenti il nome di Brazao per riempire una casella nel settore portieri. Il club attenderà ora l'esito del Campeonato Paulista per tornare sul mercato solo dopo la competizione statale con acquisti concreti e senza la pressione di dover riformulare la rosa, aggiunge il noto portale.

