"Stiamo lavorando giorno e notte per mettere a disposizione di Thiago Motta il prima possibile una squadra che possa fare bene. Speriamo di ripartire come abbiamo concluso l'anno scorso". Così Giovanni Sartorti, direttore sportivo del Bologna, parlando a Spormediaset prima della gara contro il Cesena di Coppa Italia. Una formazione che avrà tra le sue fila Marko Arnautovic, con buona pace dell'Inter che vorrebbe ingaggiarlo per completare il reparto d'attacco: "Se è incedibile? Devo ripetere le parole di Di Vaio dell'anno scorso: Arnautovic non è sul mercato - la posizione netta di Sartori -. Prezzo? Per noi è importantissimo, speriamo sia meno bersagliato dagli infortuni rispetto all'anno scorso di modo che possa fare un grande campionato. Ripeto: non è sul mercato".

