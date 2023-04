Analisi a tuttocampo di Beppe Bergomi tra le italiane in Europa e Lukaku Sky Calcio Club: "In settimana mi ha chiamato un giornale tedesco che voleva sapere la situazione del nostro calcio. La nostra Nazione ha tradizione e cultura. Cinque squadre avanti in Europa meritatamente e con la sorte (che è significativa), poi nelle gare finali te la puoi giocare con tutti. Lukaku oggi ha detto di aver subito un grave infortunio. Io ho avuto due compagni, Riccardo Ferri e Alessandro Bianchi, che hanno fatto molta fatica a recuperare dallo strappo muscolare. Oggi, non tanto sul gol che ha fatto, ma sull'azione in progressione sulla destra, ho visto qualcosa di diverso. Esaltiamo il secondo gol, ma è il primo che stappa la partita con la giocata nello stretto".

La semifinale di Champions? "Ragiono da calciatore, la tensione c'è, ma è bello e meglio esserci che non esserci. Quando ho dato tutto e ho perso ti do la mano, ma dopo aver dato tutto".