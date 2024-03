Ospite come di consueto negli studi di 'Sky Calcio Show', l'ex difensore Giuseppe Bergomi analizza così il momento vissuto dall'Inter: "Rispetto all'anno scorso dove sapevi che l'Inter era forte sulla sinistra, da quest'anno crea superiorità anche a destra non dico con la stessa qualità ma quasi, anche con Pavard, gli inserimenti di Barella. Anche lì adesso è pericolosa. E quando Inzaghi diceva che con lui i calciatori aumentano il loro valore aveva ragione, ha migliorato tutti i giocatori che ha avuto".

Sul cambio di passo della formazione nerazzurra: "C'è stato un confronto tra allenatore, squadra e società l'anno scorso e poi questa cosa qui è continuata. Da quando hanno iniziato a ragionare una partita alla volta hanno cominciato a scalare, si sono qualificati per la Champions perché in quel momento erano fuori dalle prime quattro, hanno raggiunto la finale di Champions e poi da lì stanno continuando anche quest'anno".

Sull'Atletico: "Vediamo se recupererà Griezmann perché è un giocatore fondamentale per loro. Samuel Lino è stato il giocatore più pericoloso all'andata, ha messo in grande difficoltà Darmian. Però l'Inter sa uscire molto bene palleggiando, penso a giocatori come Pavard e De Vrij, costruiscono bene da dietro".