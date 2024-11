Continua ad andare dritto con la sua decisione, Jonathan Tah che avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con il Bayer Leverkusen per provare una nuova esperienza professionale. Il difensore tedesco di origini ivoriane è destinato ad "un grande club" come aveva dichiarato l'agente del giocatore stesso che però continua a crogiolarsi tra l'opzione Bayern Monaco e Barcellona.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport Germania, il club bavarese e quello catalano sono le opzioni più concrete per il trasferimento in estate a parametro zero del ventottenne, allontanando dunque le voci che lo hanno accostato anche ai campioni d'Italia. Club che però non esclude BILD che a proposito del difensore parla di obiettivo concreto anche per Real Madrid e Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!