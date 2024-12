Con Beppe Marotta, c'erano anche Javier Zanetti e Piero Ausilio sul palco del Gran Galà del Calcio AIC per ritirare il premio di 'miglior società' vinto dall'Inter per la stagione 2023-24. "Siamo una bella squadra anche fuori, siamo a disposizione di questo gruppo di ragazzi e dell'allenatore e cerchiamo di essere di supporto in tutte le maniere - le parole del vice presidente nerazzurro riportate da Inter.it -. Credo che la chiave dell'anno scorso sia stata la compattezza che abbiamo avuto: la società, i tifosi e il gruppo di ragazzi, si è visto in campo e fuori e per questo abbiamo vinto la seconda stella".

“Abbiamo fatto qualche cambiamento, pensiamo di avere una squadra altamente competitiva, con un allenatore straordinario, quindi tocca a loro lavorare insieme al nostro contributo. Questo è il gruppo che dovrà cercare di arrivare fino in fondo cercando di centrare gli obiettivi che abbiamo in testa, che non sono pochi ma loro lo sanno", ha aggiunto il diesse.

