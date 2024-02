Era stato sicuramente il più beccato dalla folla di San Siro fino a dieci minuti dalla fine: tutta colpa di due gol praticamente fatti ma divorati clamorosamente, che avevano messo Marko Arnautovic sulla graticola. Ma l'austriaco non è tipo da lasciarsi abbattere e allora si prende lui l'incarico di ribadire in rete la palla deviata da Jan Oblak sul tiro di Lautaro Martinez per far esplodere tutto il Meazza. Rete importantissima, quella di Arna, che permette all'Inter di portare a casa il primo round dopo una gara sporca e combattuta. C'è da giurarci però che il 13 marzo al Civitas Metropolitano sarà un'altra battaglia da sudore e grinta.

IL TABELLINO

INTER-ATLETICO MADRID 1-0

MARCATORE: 79' Arnautovic

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian (69' 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (72' 16 Frattesi), 32 Dimarco (69' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (46' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez (88'70 Sanchez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATLETICO MADRID: 13 Oblak; 20 Witsel, 2 Gimenez (46' 15 Savic), 22 Hermoso (68' 23 Reinildo); 16 Molina (68' 24 Barrios), 5 De Paul, 5 Koke, 8 Saul (54' 19 Morata), 12 Lino; 14 Llorente, 7 Griezmann (78' 10 Correa).

In panchina: 1 Moldovan, 31 Antonio Gomis, 4 Gabriel, 9 Depay, 17 Riquelme, 18 Vermeeren

Allenatore: Diego Pablo Simeone.

Arbitro: István Kovács (ROM). Assistenti: Marinescu - Artene (ROM). Quarto ufficiale: Feșnic (ROM). VAR: Fritz (GER). Assistente VAR: Popa (ROU).

Note

Spettatori: 73.709

Ammoniti: Hermoso (A), Carlos Augusto (I)

Corner: 3-2

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA KOVACS, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!!! L'INTER VINCE IL PRIMO ROUND DEGLI OTTAVI DI FINALE, 1-0 ALL'ATLETICO GRAZIE AL GOL DI ARNAUTOVIC.

94' - Ammonito Carlos Augusto

92' - Bravo Sanchez a chiudere De Paul guadagnando fallo.

91' - Spunto di Dumfries, che guadagna un corner.

90' - Cinque minuti di recupero.

90' - Sommer sbaglia il disimpegno, Barella evita guai con una chiusura prodigiosa.

88' - Morata da pochi passi non inquadra la porta, Simeone si dispera. Nell'Inter entra Sanchez per Lautaro.

82' - Risponde l'Atletico, tiro fuori di Lino.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Palla rubata a metà campo, Lautaro si invola e prova il tiro. Oblak respinge ma sul tap-in l'austriaco è lesto e stavolta insacca.

79'- GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEERRRR!! MARKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARNAUTOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCC!!!!!

78' - Fuori Griezmann nell'Atletico, dentro Correa.

78' - Colpo di testa di Lautaro da ottima posizione, palla che Oblak blocca sicuro.

76' - Inter che tenta l'assalto, Atletico che ora non esce più.

73' - Lanciato da Dumfries, Arnautovic perde l'attimo e viene anticipato.

72' - Dentro anche Frattesi per Mkhitaryan

69' - Inzaghi cambia sulle fasce: dentro Carlos Augusto e Dumfries per Dimarco e Darmian.

68' - Nell'Atletico, Reinildo rileva Hermoso e Barrios entra al posto di Molina.

65' - Problemi per Witsel, che deve lasciare il campo.

63' - Stavolta Arnautovic si divora un'occasione di platino: servito al bacio da Lautaro, l'ex Bologna non inquadra la porta colpevolmente.

60' - Koke prova la botta dalla distanza, pallone fuori.

57' - Impatto violento tra Llorente e Sommer, i due calciatori a terra. Prima, grande chiusura di De Vrij sul giocatore iberico.

56' - Pericoloso affondo di Lino sulla sinistra, scambio con Griezmann e tiro col piede sbagliato che finisce fuori.

54' - Simeone si affida a Morata, fuori Saul.

53' - Barella resta a terra dopo un contrasto, dopo qualche secondo Kovacs ammonisce Hermoso.

52' - Arnautovic ci riprova, stavolta di testa: palla che non inquadra la porta.

49' - Subito chance per Arnautovic. Sul cross di Dimarco, l'austriaco arriva al volo e spara alto da ottima posizione.

46' - Nell'Atletico Madrid è entrato Savic al posto di Gimenez.

----

22.03 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

22.02 - Squadre che tornano in campo per la ripresa. Thuram si arrende, vittima di una contrattura: dentro Arnautovic.

21.54 - Marko Arnautovic si scalda da solo in campo, evidentemente le condizioni di Thuram destano preoccupazione.

----

46' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Atletico Madrid vanno a riposo sullo 0-0

45' - Il francese torna in campo, applaude San Siro. Un minuto di recupero.

44' - Problemi per Thuram, a terra dolorante.

43' - Grande azione orchestrata da Thuram che combina con Barella poi calcia un rasoterra che Oblak controlla in due tempi.

41' - Koke protesta, Kovacs lo asseconda fischiando un fallo di mano di Calhanoglu.

38' - Errore di De Paul, Thuram ruba la palla, resiste al ritorno dell'argentino poi serve Lautaro che ritarda la conclusione: solo corner.

37' - Prima parata di Oblak sul colpo di testa di Lautaro che anticipa bene Gimenez sul cross di Barella.

32' - Lautaro! Tentativo dalla distanza del Toro che di potenza manda alto.

30' - Inter che sta commettendo parecchi errori di misura, squadra nerazzurra poco incisiva.

26' - Mkhitaryan crossa, pallone intercettato da Gimenez sul quale arriva Bastoni che manda fuori.

25' - Barella tenta il numero tra due difensori, ruleta fermata fallosamente da De Paul.

24' - Altro errore in passaggio di Mkhitaryan, ma l'Inter recupera il pallone.

18' - Torre di Lautaro che favorisce l'inserimento di De Vrij che viene anticipato. L'olandese si guadagna poi un fallo laterale.

16' - Passaggio sbagliato per Barella di Lautaro, palla che termina in fallo laterale.

13' - Protesta l'Inter per un rimpallo su Molina che però tocca col petto.

12' - Tiro di Samuel Lino, palla che finisce fuori non di molto.

10' - Dimarco lotta tra due difensori e guadagna una rimessa laterale.

9' - Calhanoglu ci prova da fuori area dopo una respinta della difesa ma schiaccia troppo il pallone e lo manda a lato.

4' - Ancora Thuram, servito stavolta da destra da Barella: il francese prova a controllare ma manda il pallone sul fondo.

3' - Cross di Bastoni da sinistra, Thuram prova a girare di testa verso la porta ma manda fuori.

2' - Lancio dalle retrovie per Darmian che riesce a crossare prima che il pallone termini sul fondo ma trova la comoda presa bassa di Oblak.

21.01 - Primo pallone per gli ospiti. Partiti!

21.01 - Minuto di silenzio in memoria di Andreas Brehme.

21.00 - Sorteggio del primo pallone tra i due capitani Martinez e Oblak.

20.57 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio della partita, mentre inizia a suonare l'inno della Champions League. iIl Meazza si illumina con le torce dei cellulari.

-----------

