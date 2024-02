Niente reti e poche emozioni nel primo tempo di Inter-Atletico Madrid. Entrambe le squadre puntano molto sull'ordine tattico, cercando innanzitutto di concedere il minimo sindacale all'avversario. Per quanto concerne la fase offensiva, gli ospiti provano ad avanzare con il palleggio, sfruttando la mobilità di Griezmann e Llorente che non danno punti di riferimento ai nerazzurri. I quali, dal canto loro, riescono spesso e volentieri a uscire bene in palleggio (gran lavoro di Lautaro in sponda) salvo poi incappare nel classico errore tecnico o di misura proprio al momento di finalizzare.

Potenzialmente, è la squadra di Inzaghi a doversi rammaricare, soprattutto nel finale quando Lautaro ha due ghiotte chance ma non le sfrutta: colpo di testa centrale e parato da Oblak; Un controllo di palla di troppo (con recupero difensivo) dopo l'assist di Thuram che aveva bruciato sul tempo Witsel. Proprio il francese è l'ultimo a provarci: destro troppo centrale su assistenza di Barella. Il primo tempo si chiude così senza reti e con la sensazione che per sbloccare il risultato servirà maggiore precisione e forse un po' più di coraggio.