"Non era una partita difficile ma siamo stati noi che l’abbiamo resa più difficile di quello che normalmente sarebbe dovuto essere" ha detto sinceramente Marko Arnautovic a Sportmediaset dopo la vittoria in rimonta ottenuta in casa col Monza. Squadra sulla quale poi l'attaccante dell'Inter dice: "Poi va bene, non è una squadra da sottovalutare perché ha buoni giocatori però… Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo tirato, abbiamo creato occasioni e poi in ripartenza prendi due gol e si crea il momento difficile. Però abbiamo risposto bene nel secondo tempo e siamo contenti per la vittoria".

Tu dici che bisogna pensare passo dopo passo, ma non è semplice anche fare questo…

"No, esatto, bravo. Per quello siamo una grande squadra: perché giochiamo tante partita tra Champions, Serie A e Coppa Italia. Non è facile ma cerchiamo di fare ogni giorno il massimo, in allenamento e in partita. Qualche volta finisce così, altre volte può finire diversamente però noi cerchiamo sempre di dare il massimo in campo".

Ti faccio una battuta: hai ripreso il gusto del gol?

"È giusto, lo so anche io che da quando sono arrivato ho sbagliato tanto, lo dico anche io. Però ho fatto anche qualche gol importante e non guardo al passato ma al futuro. E nel futuro dobbiamo vincere, se segno sono contentissimo, se non arriva il mio gol pazienza".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!