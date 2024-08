Prosegue il lavoro dell'Inter al BPer Training Centre in vista dell'inizio della nuova stagione e, nello specifico, del prossimo impegno amichevole, domenica pomeriggio a Londra contro il Chelsea. Assenti per smaltire i rispettivi problemi muscolari Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinski e Stefan de Vrij, oggi Hakan Calhanoglu ha svolto lavoro personalizzato. Decisione precauzionale per un affaticamento che consiglia di non forzare, in tal senso il turco potrebbe anche saltare la trasferta in Inghilterra (partenza domani pomeriggio) e rimanere in Italia ad allenarsi. Domani la decisione finale di Simone Inzaghi.

Per quanto concerne Taremi e Arnautovic, lavoro a parte per entrambi e confermate le buone sensazioni di ieri (RILEGGI). In particolare l'iraniano si sta candidando seriamente a una convocazione per la prima di campionato a Genova contro il Genoa il 17 agosto.