Se gli infortunati Piotr Zielinski, Denzel Dumfries e Lautaro Martinez e lo squalificato Alessandro Bastoni marcheranno visita contro l'Udinese domenica prossima al Meazza, Simone Inzaghi può rallegrarsi per il rientro degli altri infortunati. Lavoro odierno con il gruppo per Federico Dimarco, out dalla trasferta di Napoli.

Ancora a parte invece Matteo Darmian, Stefan de Vrij e Nicola Zalewski, ma non c'è motivo di allarmarsi. Per ogni giocatore è stato stilato infatti un piano personalizzato di ritorno al completo, in base alle proprie condizioni, e nei prossimi giorni tutti si rimetteranno a disposizione dell'allenatore piacentino per essere convocati contro i friulani.