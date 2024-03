Hakan Calhanoglu non ha fretta di sapere quando e come l'Inter vincerà lo scudetto della seconda stella, obiettivo che non sembra più in dubbio dopo l'allungo dei nerazzurri a +12 sulla Juve grazie al 4-0 rifilato all'Atalanta mercoledì scorso. Come testimoniato in un video girato da Sky Sport, il centrocampista turco, uscendo dal centro sportivo di Appiano Gentile, ha risposto predicando 'calma' ai tifosi, sia a voce che con un chiaro gesto della mano, che gli chiedevano di conquistare il titolo in casa del Milan, sua ex squadra, nel derby di Milano in programma dopo la metà aprile.

