Milan Skriniar si allontana da Parigi. Mentre il difensore slovacco continua i colloqui con l'Inter per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023, dalla Francia arrivano le importanti parole di Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain che ad un mese dall'apertura della sessione invernale di mercato esclude nuovi innesti all'ombra della Tour Eiffel: "Posso dire che non penso che investiremo in nuovi acquisti a gennaio, non è in programma - le parole del numero uno del club parigino ai microfoni de L'Equipe -. Non abbiamo bisogno di nessun giocatore. Dobbiamo mantenere la stessa squadra e andare avanti, abbiamo trovato uno spirito collettivo e stiamo bene così".