Ultima di campionato per l'Inter sabato a Torino contro la squadra di Juric. Da capire la formazione che manderà in campo Inzaghi dall'avvio, considerando l'opportunità ancora valida di agguantare il secondo posto, ma pure la tentazione di tutelare i titolari in vista della finale di Champions League del 10 giugno.

La domanda è: stravolgimento totale o turnover ragionato? Le primissime indicazioni portano a pensare che il tecnico nerazzurro opterà per diversi cambi. Handanovic tra i pali, con Cordaz pronto a subentrare a gara in corso. D'Ambrosio e De Vrij completeranno la linea difensiva con uno tra Acerbi e Bastoni più Skriniar in panchina pronto a uno spezzone di gara. In mediana, scontata la presenza di Asllani e Gagliardini, mentre sulle corsie laterali potrebbero vedersi Bellanova e Gosens. In attacco, invece, si profila una chance per il baby Curatolo. Anche Carboni e Akinsanmiro hanno possibilità di giocare alcuni minuti. Fuori causa Mkhitaryan e Correa: entrambi puntano Istanbul.

