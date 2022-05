Dopo otto stagioni, Giovanni Sartori lascia il ruolo di responsabile dell'Area Tecnica dell'Atalanta. Il club orobico annuncia infatti di avere trovato l'accordo per la risoluzione consensuale per intraprendere nuovi percorsi sportivi che possano rappresentare, per entrambi, ulteriore motivo di crescita. L'ad Luca Percassi ha confermato l'arrivo di Tony D'Amico, proveniente dall'Hellas Verona, che coprirà il ruolo di direttore sportivo: "Ribadisco che stiamo lavorando a testa bassa per fare un'Atalanta forte e competitiva. D'Amico lavorerà fianco a fianco con Lee Congerton, responsabile dello sviluppo internazionale dall'area sport. Preciso che su Sartori la scelta è stata solo della società".