Raffaele Palladino ha cambiato faccia al Monza: dopo il colpo grosso con la Juventus, la formazione brianzola centra il suo primo successo esterno in Serie A della propria storia sbancando Marassi. La Sampdoria di Marco Giampaolo deve cedere il passo anche ai biancorossi e rimane malinconicamente all'ultimo posto a due punti. Di Matteo Pessina e dei due ex Gianluca Caprari e Stefano Sensi le reti di un Monza che ha condotto la gara in maniera nel miglior modo e meritato il successo.