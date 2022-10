Una delle due partite del Monday Night di Serie A è quella tra Cremonese e Sampdoria, avversaria dell'Inter nel prossimo turno di campionato. Tra i blucerchiati uno dei grandi protagonisti è Audero, bravo a neutralizzare il rigore di Dessers ed a tenere il risultato inchiodato sullo 0-0 per tutti i primi 45'. A sbloccare la gara al 78' ci pensa invece Colley: lo 0-1 della Samp vale la prima vittoria in Serie A da tecnico per Dejan Stankovic, atteso sabato da ex a San Siro.