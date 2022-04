A sette giornate dalla fine del campionato, con un punto in più sulle altre due candidate allo scudetto, è arrivato il momento del raccolto per il Milan di Stefano Pioli. A dirlo è Alexis Saelemaekers, in un'intervista con i colleghi di Elevensports.be - "Per ora siamo primi, ma non sentiamo la pressione - le parole del belga -. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo proseguire con questa fiducia. Poi vedremo cosa succederà. In ogni caso dobbiamo dare il 200% per provare a raccogliere qualcosa perché sono due anni che questo gruppo sta facendo bene e che ha riportato il Milan dove merita di stare. Penso che questo gruppo sia in grado di riportare il Milan in alto".