Anche Claudio Lotito, presidente della Lazio, non vuole ancora parlare di prospettive Scudetto per la sua squadra. A margine del Gran Galà del Calcio Italiano, il patron biancoceleste afferma infatti: "Non parliamo di Scudetto, è troppo presto. Non faccio pronostici. Viviamo questa esperienza giorno per giorno. Con questo atteggiamento possiamo dare grandi soddisfazioni, dimostrando che la Lazio è tornata a essere un club di riferimento. Non è più un punto di partenza, ma di arrivo.