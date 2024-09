In attesa dei risultati di Napoli e Torino, in campo domani, la Juventus scatta in vetta da sola alla classifica portandosi a quota 12 punti, uno in più di Inter e Milan. Lo fa ritrovando l'apporto in zona gol di Dusan Vlahovic, che ha interrotto il digiuno bianconero che durava da tre partite e mezzo in campionato realizzando il rigore sblocca partita contro il Genoa, al 49', in un Ferraris deserto per il provvedimento preso dal Prefetto di Genova dopo gli scontri prima, durante e dopo il derby della Lanterna di mercoledì scorso. Il 2-0 arriva sette minuti dopo, sempre a opera dell'attaccante serbo, bravo a sfruttare un assist illuminante di Teun Koopmeiners punendo con un gran diagonale Pierluigi Gollini. Francisco Conceicao all'89esimo manda i titoli di coda calando il tris.