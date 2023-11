Il lunch match dell'11esima giornata di Serie A termina con la vittoria esterna del Monza, che schianta 3-1 il Verona a domicilio con la doppietta di Colombo e il colpo di testa vincente di Caldirola. La rete della bandiera gialloblu è invece di Folorunsho.

Al Bentegodi continua a mettersi in mostra Andrea Colpani, uno dei pezzi più pregiati dei brianzoli corteggiato dall'Inter: è del Flaco l'assist al bacio per la prima rete del 9 di Palladino. Il trequartista mancino viene poi sostituito al 66', minuto dell'ingresso in campo di Valentin Carboni che mette invece lo zampino nell'azione del raddoppio.