Il Milan centra la quarta vittoria consecutiva per la prima volta in questa stagione. Lo fa al termine di un match a dir poco folle al Bluenergy Stadium contro l’Udinese: vantaggio rossonero firmato da Loftus-Cheek, poi il ribaltone dei friulani con le reti di Samardzic e Thauvin. In mezzo anche la sospensione del match per qualche minuto per i cori razzisti all’indirizzo di Mike Maignan. Nel finale i rossoneri riescono a pareggiarla e addirittura a vincerla con le reti di Jovic e Okafor per il definitivo 2-3 finale.