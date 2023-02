Lo scudetto non è ancora scucito ufficialmente dalle maglie del Milan, ma Zlatan Ibrahimovic ieri sera ha già reso onore al Napoli, quasi campione d'Italia, dopo la gara contro l'Atalanta che lo ha visto tornare in campo dopo 280 giorni: "Stanno facendo molto bene a livello collettivo, hanno un grande allenatore che ha vinto trofei ma non ha mai vinto lo scudetto. Quest’anno può farcela - le parole dello svedese a Sportmediaset -. Lo merita, Spalletti ha fatto tanto per il calcio italiano, per un italiano vincere la Serie A è il massimo. Quest’anno è suo e del Napoli".