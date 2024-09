Dopo un inizio difficile che lo ha già messo sul banco degli imputati, Fonseca pensa già al derby, match che potrebbe e dovrebbe dare la svolta stagionale. O perlomeno dare una scossa ad un avvio da dimenticare. Il tecnico portoghese si è già mosso in tal senso e secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport starebbe già pensando alla strategia anti-Inter. Disegno strategico che l'ex allenatore della Roma fa partire dal riposo post-Nazionale da concedere ad alcuni dei suoi giocatori, tra cui Christian Pulisic.

Secondo la Rosea, l'allenatore rossonero vuole evitare i rischi di affaticamenti e memore del pessimo ritorno dalla pausa Nazionali dello scorso anno, molto probabilmente opterà per la panchina 'forzata' con il Venezia, match da disputare poco più di 48 ore dopo il ritorno di Pulisic in Italia (rientro previsto per mercoledì) per concedere allo statunitense di ricaricare le pile in vista della stracittadina di Milano. Tutto lineare, se non fosse che anche il "teorico sostituto" dell'ex Chelsea, Samu Chukwueze, tornerà in Italia nello stesso giorno di Bennacer, Reijnders, Musah e dello stesso Pulisic.