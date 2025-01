A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan, è stato sanzionato dalla Giustizia sportiva con un’ammenda di 10.000 euro per aver 'espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro dell’incontro, Federico La Penna, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa' dopo la gara con l'Atalanta dello scorso 6 dicembre. A titolo di responsabilità oggettiva anche la società rossonera è stata sanzionata con un’ammenda di 5.000 euro.