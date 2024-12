Dopo i dubbi, per non dire le polemiche, sollevati alle tv prima che in conferenza stampa per un presunto fallo di De Ketelaere in occasione del primo dei due gol segnati dall'Atalanta ai danni del Milan nel match di ieri sera al Gewiss Stadium, l'allenatore del Milan, Paulo Fonseca è stato incalzato sulla lotta scudetto.

Secondo lei l'Atalanta è da Scudetto?

"Ovviamente, questa è una squadra che sta facendo un lavoro da anni. È difficile giocare contro l'Atalanta, è ovvio che è una squadra da Scudetto. Noi dobbiamo pensare alla prossima partita senza pensare alla classifica. È ovviamente difficile, ma dobbiamo continuare a crescere come squadra e aspettare un arbitraggio migliore, ci sono troppo errori. Non è facile incontrare l'Atalanta, sono dettagli che abbiamo fatto bene nel primo tempo, nella ripresa abbiamo sbagliato".

Milan fuori dalla lotta Scudetto?

"Dobbiamo pensare che è difficile, sono tanti punti. Pensiamo alla prossima partita senza guardare la classifica, sono molto onesto".