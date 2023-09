Sono due le partite di Serie A della quarta giornata che si giocano alle ore 15. Quella tra Monza e Lecce va in scena all'U-Power Stadium, dove è presente anche il ds dell'Inter Piero Ausilio: al vantaggio salentino di Krstovic replica il mancino di Colpani, in un match che termina 1-1 con il VAR protagonista (gol annullato ad Andrea Carboni per fuorigioco e rosso confermato a Baschirotto).

Allo Stirpe, invece, il Frosinone ribalta 4-2 il Sassuolo: dopo la doppietta di Pinamonti i ciociari completano la rimonta con il rigore realizzato da Cheddira, i primi due gol in A di capitan Mazzitelli e la rete dell'ex di Lirola.