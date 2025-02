"È una sera bellissima. Questa gente se lo meritava, così come il gruppo: è di livello grandissimo", ha detto a DAZN Santiago Castro, che dopo il gol all'Inter trova la rete anche con l'altra meneghina, punendola con un gol di un momentaneo 1-1 che apre la strada alla rimonta del Bologna. "Abbiamo fatto una buona partita non solo nel secondo tempo, anche nel primo tempo abbiamo fatto grandi cose: non meritavamo di finire in svantaggio. Dentro e fuori dal campo siamo uno" ha continuato prima di rispondere alla possibile convocazione con l'Argentina di Scaloni, dove troverebbe come compagno di reparto l'idolo Lautaro.

Ci pensi alla convocazione in nazionale?

"Se arriva bene. Ma domenica c’è già un’altra partita e io penso a me, alla squadra e a fare il meglio qui".