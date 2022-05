Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato il ko contro l'Empoli e la mancata qualificazione alle coppe europee, concentrandosi anche sul suo futuro: "Io sono molto legato a questo ambiente che è straordinario e alla società, peccato però perché abbiamo buttato tutto in queste ultime partite. Ora bisogna incontrarci e parlare: avremo bisogno di confrontarci per capire cosa bisognerà fare. Io nei confronti della società sarò sempre grato e se la società vorrà fare diversamente ne prenderò atto. Se sono stanco? È importante avere condivisione: ci sono state novità in società e queste ultime partite devono far riflettere, bisogna capire se abbiamo le stesse vedute".