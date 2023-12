"Scudetto? Si gioca per vincere le partite, più ne vinciamo più abbiamo l’opportunità di rientrare tra le prime quattro" ha detto Massimiliano Allegri alla Rai dopo il successo esterno ottenuto ieri sera all'ultimo respiro contro il Monza. "Più che pensare all’Inter dobbiamo vedere quanti punti di vantaggio avremo sulla quinta e questa è la cosa più importante".

Su Napoli-Inter.

"Non lo so, guarderò la partita perché alla prossima abbiamo il Napoli e mi interessa vederlo. Sarebbe meglio un pareggio però non è quello che ci interessa, il campionato è ancora lungo e l’importante è guardare noi stessi".