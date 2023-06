Era nell'aria, ora è ufficiale: Nacho Fernández, esperto difensore spagnolo che era stato accostato anche all'Inter, si è legato al Real Madrid fino al 30 giugno 2024, rinnovando il suo contratto di un anno.

"Nacho ha difeso lo stemma e la maglia del Real Madrid per 22 anni, da quando è entrato a far parte dell'Alevín A del nostro settore giovanile nel luglio 2001 a soli 11 anni - si legge nella nota dei blancos -. Al Real Madrid ha giocato 319 partite e vinto 23 titoli: 5 Coppe dei Campioni, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 3 Scudetti, 2 Copas del Rey e 4 Supercoppe di Spagna. Nacho ha collezionato 24 presenze con la squadra spagnola, con la quale è stato appena proclamato campione della Nations League 2023".