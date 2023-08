La Roma, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato il ritorno in giallorosso di Leandro Paredes. Il centrocampista classe 1994 è stato acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain firmando un contratto fino al 30 giugno 2025. “Tornare a Roma è sempre un’emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più - le sue parole -. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel Club che mi ha lanciato in Europa: lo scorso anno ho vissuto una gioia immensa con il Mondiale, ora voglio continuare a vincere e sono convinto di poterlo fare con questa squadra”.

“Appena ha saputo del nostro interessamento, Leandro ci ha fatto capire che il suo obiettivo era tornare alla Roma: questa sua volontà così forte ci ha reso ancora più convinti di riportarlo in giallorosso e oggi siamo felici di poterlo rivedere con la maglia della Roma addosso - ha commentato Tiago Pinto, General Manager dell'Area Sportiva del Club -. Dalla sua prima avventura ha maturato un’esperienza internazionale che, abbinata alla conoscenza del calcio italiano e alle sue qualità tecniche, siamo sicuri che risulterà preziosa e renderà il nostro gruppo più forte”.