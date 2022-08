Altro innesto per la Cremonese, che oggi ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo Cyriel Dessers, capocannoniere della prima edizione della Conference League grazie alle dieci reti messe a segno con la maglia del Feyenoord, dove ha giocato in prestito per una stagione. I grigiorossi hanno prelevato il classe 1994 di Tongeren, Belgio, dal Genk.