Manuel Akanji è un nuovo giocatore del Manchester City. A lungo corteggiato dall'Inter, che sperava di poterlo ingaggiare a parametro zero in vista della prossima stagione (scadenza del contratto giugno 2023), il difensore centrale svizzero lascia il Borussia Dortmund per trasferirsi alla corte di Pep Guardiola firmando un contratto di cinque anni.