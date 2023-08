"Faccio fatica a parlare di Azmoun, figuriamoci a parlare di Lukaku che è un giocatore del Chelsea ancora". Stronca così i rumors che riguardano l'ex attaccante dell'Inter, oggi ancora senza squadra ed entrato fortemente nel mirino della Roma, José Mourinho alla vigilia del match contro il Verona: "Ci sono allenatori di club che scelgono i giocatori e chi arriva è la prima scelta. Ci sono anche in Italia, ma tutti in Inghilterra. Noi siamo in una situazione diversa e quello che mi è stato proposto da Pinto era Azmoun. Quando me l'ha proposto, mi ha pure detto che sarebbe arrivato un altro.

Così mi fa felice, se è un giocatore di qualità: Azmoun, Belotti e un altro. Io sono tranquillo e aspetto. Penso a domani, quello per cui abbiamo lavorato questa settimana".