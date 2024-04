Ospite negli studi di Sky Sport, Aldo Serena viene chiamato a commentare la cavalcata dell'Inter verso lo scudetto. Per Aldito è impossibile non partire dagli elogi a Simone Inzaghi: "È stato facilitato da una società forte, che ha capito dove andare e che inserimenti fare in un gruppo solido. Lui si è superato: l'Inter ha giocato in maniera offensiva e moderna. La nostra storia non si può cancellare: era un attaccante d'area che rifiniva e che aveva bisogno delle azioni veloci e immediate. E la sua Inter gioca così".