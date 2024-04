Nel pre partita di Inter-Torino, Juric si è concesso ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: "Abbiamo sempre giocato per vincere, speriamo di reggere bene in fase difensiva. L'Inter è molto forte, dobbiamo fare bene anche in avanti. Una sola punta? Dobbiamo trovare modo di fare gol e questo mi sembra quello giusto".