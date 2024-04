Grande gioia per Steven Zhang, al suo secondo Scudetto da presidente dell'Inter. Il magnate cinese sui social ha pubblicato un'immagine dei festeggiamenti oggi in Piazza Duomo, allegando una didascalia abbastanza esplicativa: "Today more than ever", "Oggi più che mai". Un messaggio importante soprattutto in un momenti in cui le voci sul futuro societario del club sono all'ordine del giorno.