Il ventesimo scudetto e la seconda stella sono già cuciti sul petto, ma l'Inter è ancora attesa da cinque giornate di campionato in cui gli stimoli saranno racchiusi nella caccia a nuovi record da battere. A partire dal lunch match di domani, prima uscita ufficiale con i nerazzurri da campioni d'Italia. E il Torino, avversario a San Siro, prepara l'omaggio ai nuovi padroni del tricolore.

Come riferisce SportMediaset, infatti, al momento dell'ingresso in campo i granata omaggeranno i freschi campioni d'Italia con il 'pasillo de honor' alla spagnola, accompagnando la squadra di Inzaghi in un corridoio di applausi e di complimenti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!